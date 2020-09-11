ضبط شخصين انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا العمالة بالقصيم

المواطن - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا بعدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ (30000 )ريالٍ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.







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