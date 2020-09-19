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ضبط مواطنين قاما بترويج 17500 قرص من الإمفيتامين المخدر

ضبط مواطنين قاما بترويج 17500 قرص من الإمفيتامين المخدر

2020/09/19
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مواطنين قاما بترويج 17500 قرص من الإمفيتامين المخدر
المواطن - واس

صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين قاما بترويج (17500) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

الإمفيتامين


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