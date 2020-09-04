4 خطوات لتسجيل المواليد في أبشر وطلب سجل الأسرة

المواطن - الرياض
جددت الأحوال المدنية التأكيد على الخدمات التي يوفرها أبشر والتي تخص القطاع وبالأخص فيما يتعلق بتسجيل المواليد الجديد وطلب شهادة الميلاد.
تسجيل المواليد في منصة أبشر
وقالت الأحوال المدنية إنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت أن التسجيل يتم من خلال الخطوات التالية :
- تسجيل الدخول إلى حسابك بمنصة أبشر.
- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية.
- الدخول إلى تسجيل بيانات مولود.
ذات صلة :
تعرف على 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني لمراجعة إدارات الجوازات هذه الخدمات يمكنك تفويض الآخرين لتنفيذها عبر أبشر الجوازات الأحوال المدنية: استفيدوا من خدماتنا عبر أبشر الجوازات تتيح خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين عبر أبشر
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments