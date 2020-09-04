4 خطوات لتسجيل المواليد في أبشر وطلب سجل الأسرة

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المواطن - الرياض

جددت الأحوال المدنية التأكيد على الخدمات التي يوفرها أبشر والتي تخص القطاع وبالأخص فيما يتعلق بتسجيل المواليد الجديد وطلب شهادة الميلاد.

تسجيل المواليد في منصة أبشر

تسجيل المواليد في منصة أبشر وقالت الأحوال المدنية إنه مع خدمةيمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت أن التسجيل يتم من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى حسابك ب منصة أبشر

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

الدخول إلى تسجيل بيانات مولود.







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