4 سيناريوهات للأندية للمشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن الخطوات المتبعة لتسجيل الأندية المشاركة في نسخة الموسم المقبل من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

دوري الأبطال والكونفدرالية:

وأشار كاف في بيان رسمي إلى أن تسجيل الأندية يبدأ في الفترة من 1 سبتمبر، حتى 20 أكتوبر، وفقًا للسيناريوهات الآتية: “السيناريو الأول الخاص بالدول التي أنهت الدوري في بلادها، فستتأهل الأندية وفقًا للنظام المعروف مسبقًا والمعلن عنه في المادتين 2 و3 الفصل 4 من اللوائح”.

وتابع: “السيناريو الثاني خاص بالدول التي أنهت الدوري في بلادها بسبب كورونا دون أن يكتمل، لكنها وضعت تصنيفًا وترتيبًا للفرق في المسابقة غير المكتملة، يتم تأهل الفرق منها كما جاء في المادتين 2 و3 الفصل 4 من اللوائح”.

وأضاف: “السيناريو الثالث بالنسبة للدول التي ألغت الموسم الحالي، ولم تعتمد ترتيب الفرق به، سيتم تأهل نفس الفرق التي تأهلت الموسم الماضي للمسابقات الإفريقية، مع الوضع في الاعتبار حصة كل اتحاد وفقًا للتصنيف”.

وواصل الاتحاد الإفريقي عن سيناريوهات الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية: “السيناريو الرابع بالنسبة للدول التي لم تكمل الموسم حتى الآن، ولن تتمكن من إكماله قبل الموعد المحدد، سيتم تخييرها لتنفيذ أحد المعايير الثلاثة السابقة”.

استكمال النسخة الحالية:

ولم تكتمل نسختا دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الحالي، ووصلتا إلى منافسات الدور نصف نهائي؛ وذلك بسبب توقف المسابقات بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد نصف نهائي دوري الأبطال صدامًا مصريًّا مغربيًّا، حيث يواجه الزمالك الرجاء، بينما يلاقي الأهلي فريق الوداد، وفي الدور ذاته بالكونفدرالية، يلتقي بيراميدز المصري مع حوريا الغيني، ويلعب نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين.







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