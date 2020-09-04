4 وفيات و825 إصابة كورونا جديدة بالكويت

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت⁩ عن تأكيد إصابة 825 حالة جديدة، بفيروس كورونا المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 97,824 حالة كما تم رصد 4 حالات وفاة جديدة بين المصابين.

إجمالي حالات التعافي من كورونا في الكويت

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس شفاء 724 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87911.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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