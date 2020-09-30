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41.666 مليون رسالة على واتساب كل دقيقة!
يتم تحميل تطبيق تيك توك 2704 مرات

41.666 مليون رسالة على واتساب كل دقيقة!

2020/09/30
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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41.666 مليون رسالة على واتساب كل دقيقة! تطبيق واتساب
المواطن - متابعة

كشفت إحصائيات عن نشاط كبير شهده فضاء الإنترنت خلال العام الحالي، خاصة في الفترة التي شهدت ظهور جائحة كورونا، حيث أظهرت الإحصائيات، بحسب موقع “visualcapitalist”، أن نحو 4,5 مليار شخص يستخدم شبكة الإنترنت يوميًا.

وبحسب الإحصائيات، يتم كل دقيقة على الشبكة إجراء العديد من عمليات التحميل والبث والشحن وغيرها من العمليات عبر مواقع وتطبيقات عالمية ومنها يوتيوب، وتويتر، وزووم، وأمازون.

وأوضح الموقع أن كل دقيقة تشهد شبكة الانترنت بث ما يصل إلى 404,444 ساعة من الفيديوهات من قبل مستخدمي “نتفليكس”، في حين يشهد موقع “أمازون” شحن حوالي 6659 شحنة كل دقيقة، بينما يتم نشر 347222 قصة على إنستغرام، وإضافة 28 مقطعًا صوتيًا إلى مكتبة سبوتيفاي.

كما يتم عبر شبكة الإنترنت إرسال ما يصل إلى 41.666 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب، ورفع 500 ساعة من الفيديوهات من قِبل مستخدمي يوتيوب، في حين يتم تحميل تطبيق تيك توك 2704 مرات كل دقيقة، وتسجيل دخول 208,333 مشاركًا في محادثات الفيديو عبر “زووم”، وتسجيل 319 مستخدمًا جديدًا كل دقيقة في موقع تويتر.

وأشارت الإحصائيات إلى مشاركة مستخدمي “فيسبوك” 150 ألف رسالة في الدقيقة الواحدة، ويتقدم مستخدمو “لينكد إن” إلى 69.444 وظيفة، كما يجري مستخدمو الإنترنت أكثر من مليون و388 مكالمة صوتية وفيديو في الدقيقة الواحدة يوميًا.


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