5 أمور ابتعد عنها لـ تقوية الجهاز المناعي

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة نبيلة عاصم، أفراد المجتمع بتجنب 5 أمور لتقوية الجهاز المناعي واكتساب صحة سليمة.

5 نصائح هامة

وقالت في تصريحات لـ”المواطن”، إن هذه النصائح تتمثل في :

⁃ تجنب التدخين إذ إنه يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وبالتالي ضعف الأوعية الدموية، بجانب سهولة التعرض للأمراض واكتساب العدوى.

⁃ حرمان الجسم من النوم الصحي، فالنوم المتواصل لمدة (8) ساعات أفضل للجسم من النوم المتقطع الذي يسبب الشعور بالنعاس والكسل والخمول.

⁃ الاعتماد على الأكل غير الصحي مثل الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لذا ينصح بتناول الأكل الصحي والفواكه والخضراوات.

⁃ الإكثار من تناول مشروبات الكافيين، ومنها القهوة الداكنة والشاي ومشروبات الطاقة والغازية.

⁃ عدم ممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى اكتساب وزن زائد وحدوث الترهل بجانب ضعف جميع عضلات الجسم، ويمكن ممارسة رياضة المشي فهي تعزز حيوية الجسم وتبعد الفرد عن التوتر والقلق.

الحماية ضد الأمراض

وأكدت الدكتورة عاصم، أن دور الجهاز المناعي هو الحماية ضد المرض أو مسبباته والتي يمكن أن تكون ضارة، فعندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يحدد مجموعة متنوعة من التهديدات، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويميزها عن الأنسجة السليمة للجسم، وتزداد الآن أهمية الجهاز المناعي في ظل انتشار فيروس كورونا.

تقوية الجهاز المناعي

وفي سياق متصل، نصح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي باتباع 3 طرق يومية لتقوية الجهاز المناعي، وسط تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال فاوتشي إنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د، فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من التعرض للعدوى، لكنه شدد على أن المكملات ليست وصفة سحرية لمحاربة كورونا، مثل ارتداء قناع الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

النوم يكافح العدوى

وكشف فاوتشي 3 عادات يومية بسيطة قد تفيد بتقوية الجهاز المناعي، إذ كانت أول نصائح فاوتشي هي: احصل على قدر معقول من النوم.

السبب أنك عندما تنام ينتج جسمك بروتينات مسؤولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب، ولكن إذا بخلت في النوم، فسيجد جسمك صعوبة في درء العدوى. وتشير أبحاث أخرى إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على مدى استجابة جسمك للقاح كورونا.

الالتزام بالأكل الصحي

والنصيحة الثانية هي، الأكل الجيد، إذ قال فاوتشي: احرص على الالتزام بنظام غذائي جيد.

وهناك أدلة على أن تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد خلايا المناعة لديك على العمل بشكل صحيح.

على الجانب الآخر، يمكن أن يؤثر تناول نظام غذائي من الأطعمة عالية المعالجة، مثل السكريات والموالح المعلبة، سلبا على نظام المناعة الصحي.

تجنب التوتر الشديد

وقال فاوتشي النصيحة الثالثة هي: تجنب أو تخفيف التوتر الشديد، الذي نعلم أنه يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على جهاز المناعة.

وتقلل هرمونات التوتر من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ومن بين طرق محاربة التوتر، التمسك بالروتين أثناء الجائحة، وممارسة التمرينات الرياضية، لأنها وسيلة رائعة للاسترخاء عندما تكون ملازما المنزل.

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