5 سلوكيات لتجنب المتحرشين على WhatsApp 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يستخدم العديد من المتحرشين والمتطفلين تطبيق WhatsApp لمضايقة ضحاياهم، حيث قد تتلقى مكالمات فيديو ومكالمات صوتية من غرباء أو يتم إضافتك إلى أي مجموعة عشوائية إذا كنت لا تهتم بإعدادات الخصوصية، هناك أيضًا من يتعمد حفظ صورك من على الملف التعريفي خاصةً إذا كانت امرأة بقصد مضايقتها.

وفيما يلي 5 سلوكيات لتجنب التعرض لهذه المواقف بحسب موقع GadgetsNow.

1- عدم تلقي المكالمات الصوتية والفيديو من غرباء

لا تتلقى مكالمات فيديو على WhatsApp من أي جهة اتصال غير معروفة، ولا تقبل كذلك أي مكالمات صوتية؛ حيث يجب التحقق جيدًا عما إذا كنت تعرف هذا الشخص أم لا، ثم قم بحظره.

2- حجب كاميرا السيلفي

احجب دومًا كاميرا السيلفي بإصبعك قبل إجراء مكالمة فيديو من أشخاص مجهولين، فإذا كان عملك يتطلب تلقي جميع المكالمات، فمن الأفضل دائمًا حظر كاميرا الصور الشخصية، أظهر وجهك فقط بعد أن تتأكد من هوية المتصل.

3- تجنب المكالمات الدولية

عادة ما يخفي المحتالون والمتحرشون أرقامهم، فإذا وجدت متصلًا يستخدم رقمًا له رمز دولة مختلف عن رمز بلدك، ولم يكن لك صديق أو قريب يعيش في الخارج، فما عليك سوى قطع الاتصال.

4- تغيير إعدادات إضافتك إلى المجموعات

قم بتغيير إعدادات الخصوصية والسماح فقط للأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك بإضافتك إلى أي مجموعة جديدة.

5- تعديل خصوصية رؤية الملف الشخصي

يمكنك السماح لجهات الاتصال الخاصة بك فقط برؤية صورة ملفك الشخصي، لا تجعلها عامة؛ لأن ذلك سيسمح للجميع برؤية صورتك، ما يزيد من فرص تعرضك لخطر المضايقات.

ومن جهة أخرى، عليك تعديل خصوصيتك بحيث لا تسمح لجميع جهات اتصالك برؤية ملفك الشخص أو رسائل الحالة، فالجميع يستخدم WhatsApp؛ لذلك، من الأفضل بذل جهد واع لإخفاء أو حظر بعض الأشخاص الذين لن تتحدث معهم أبدًا مثل بائع الحليب أو سائق أوبر.







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