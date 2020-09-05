5 ملايين ريال تُقرب كوستا من الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع البرازيلي ماريو سيرجيو كوستا نجم فريق سانتوس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

كوستا يقترب من الأهلي

وتقدمت إدارة النادي الأهلي بعرض رسمي لإدارة سانتوس البرازيلي من أجل ضم كوستا صاحب الـ30 عامًا، مقابل 5.6 مليون ريال سعودي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي الأهلي تنتظر الموافقة الرسمية من قِبل سانتوس البرازيلي لإتمام الاتفاق مع اللاعب على بنود العقد وتفاصيله، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث إن تعاقده مع ناديه الحالي ينتهي في ديسمبر 2022.

ويُجيد كوستا اللعب في الجانبين الأيمن والأيسر، وسبق له أن لعب في العديد من الأندية البرازيلية، وهي؛ جريميو، وفيتوريا، وكروزيرو، وسييرا، وجوياس، وإنترناسيونال، بالإضافة إلى تشانجتشون الصيني.

الأهلي يُدعم صفوفه

وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ويستعد لمواجهة نظيره النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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