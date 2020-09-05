52 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 113 حالة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 7 إصابات، وأبو عريش 11 إصابة، وبيش 9 إصابات، وصبيا 8 إصابات، والطوال 6 إصابات، وصامطة 5 إصابات، وأحد المسارحة إصابتين، والريث إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العيدابي، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 113 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة في كل من جازان، وصبيا، وبيش، والعارضة.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10996 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 9487 حالة، وبلغ عدد الوفيات 142 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1367 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 319932 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 295842 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4049 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 20041 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1470 حالة.







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