6 لاعبين من الهلال في التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

حجز 6 لاعبين من الفريق الكروي الأول بـ الهلال مكانهم في التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا نسخة 2019، التي تُوج بها الزعيم على حساب فريق أوراوا الياباني.

6 عناصر من الهلال بالتشكيل الأفضل

وجاء التشكيل المثالي للبطولة مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، طارق سليمان لاعب السد القطري، علي البليهي، محمد برغش لاعب الوحدة الإماراتي في خط الدفاع، ليوناردو لاعب الوحدة الإماراتي، جوليانو لاعب النصر، سالم الدوسري في خط الوسط”.

أما في خط الهجوم فتواجد كل من : “جيوفنكو، بافيتيمبي غوميز، عمر السومة نجم الأهلي”.

وفي وقت سابق، علّق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الأزرق، على إصابة 5 من نجوم الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أزرق العاصمة ضد باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو مدرب الهلال في المؤتمر الصحافي: “إصابات بعض اللاعبين بـ كورونا يجب ألا تُثير قلقنا ويجب أن نتعامل مع الأمر بمنتهى الحكمة والهدوء، ولدينا البدائل المناسبة لتعويض الغيابات في الفريق”.

وتابع لوشيسكو: “لقد قابلنا من قبل تحديات قوية على أعلى مستوى، ولكن الأزرق دائمًا جاهز لكل التحديات”.

الزعيم يدخل دوري أبطال آسيا بروح معنوية مرتفعة

وأضاف مدرب الهلال: “حصولنا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيجعلنا ندخل بطولة دوري أبطال آسيا من أجل الفوز واستكمال فصل جديد برحلتنا”.

وواصل لوشيسكو حديثه قائلًا: “نحن نؤدي التدريبات بشكل عادي وجاهزون بصورة كبيرة لمواجهة باختاكور”.

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