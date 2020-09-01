67 وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري باطنية وأمراض معدية.

– طبيب مقيم باطنية (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أطفال حديثي ولادة.

– طبيب نائب تخدير.

– استشاري عناية مركزة.

– طبيب نائب نساء وولادة.

– أخصائي تثقيف صحي (عدد وظيفتين للسعوديين).

– فني إسعاف وطوارئ (للسعوديين).

– فني معمل أسنان (عدد 3 وظائف للسعوديين).

– فنية مساعد طبيب أسنان (للسعوديات).

– أخصائي أشعة (عدد 4 وظائف للسعوديين).

– أخصائي عناية مركزة.

– أخصائي عناية مركزة حديثي ولادة.

– أخصائي عناية مركزة قلب.

– أخصائي كلى.

– أخصائي مخ وأعصاب.

– أخصائي عناية مركزة أطفال.

– استشاري أمراض أنسجة وخلية.

– استشاري جراحة المخ والأعصاب والعامود الفقري.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري مسالك بولية.

– طبيب مقيم طب أسرة (للسعوديين).

– أخصائي صحة فم وأسنان (للسعوديين).

– أخصائي جهاز هضمي.

– أخصائي جراحة عظام (للسعوديين).

– أخصائي جراحة أطفال (للسعوديين).

– أخصائي علاج طبيعي (للسعوديين).

– مساعد طبيب أسنان (للسعوديين).

– مصور موجات فوق الصوتية (للسعوديين).

– أخصائي نطق (للسعوديين).

– ممرضة مسجلة (عدد 30 وظيفة للسعوديات).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/)







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