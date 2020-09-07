7 أطعمة يجب تناولها لتقوية جهاز المناعة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تشعر بالضعف مؤخرًا ولاحظت أنك تمرض كثيرًا بسبب نزلات البرد والإنفلونزا فقد يكون جهاز المناعة ضعيفًا، وهناك بعض الأطعمة المفيدة لتفادي ذلك بحسب موقع Daily Health Post الطبي، وإليك بعضها:

1- الزبادي:

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة مفيدة للجسم، وهي تقدم العديد من الخصائص الوظيفية بما في ذلك تحفيز الجهاز المناعي، ولكن يجب اختيار الأنواع الخالية من السكر والمحليات الصناعية.

ويحتوي الزبادي أيضًا على فيتامين د وهو مفيد كذلك لجهاز المناعة لديك.

2- الثوم:

يشتهر الثوم على نطاق واسع بخصائصه التي تعزز جهاز المناعة، وقد جاء في نتائج إحدى الدراسات ما يلي: يحتل الثوم مكانة فريدة في التاريخ وقد اشتهر بإمكانياته العلاجية، ويمكن أن يكون مفيدًا في قمع نمو الخلايا السرطانية.

وفي حين أن مكملات الثوم متوفرة على نطاق واسع فلا شيء يضاهي الثوم الطازج للاستفادة من خصائصه الغذائية والعلاجية ودعم مناعتك.

3- الشوفان والشعير:

ثبت أن الشوفان والشعير يحسنان من الوظائف المناعية، وفي إحدى الدراسات التي أجريت عام 2004، وجد أن ألياف الشوفان القابلة للذوبان جنبًا إلى ممارسة التمارين المعتدلة تعمل على زيادة وظائف المناعة وتقلل خطر الإصابة بالعدوى، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الطعام المليء بالألياف يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

4- أنواع من الشاي:

تم ربط الشاي الأخضر بالوقاية من سرطان الرئة والقولون والمريء والفم والمعدة، وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وبينما يحتوي الشاي الأسود على بعض الوظائف نفسها إلا أنه ليس بنفس الفعالية.

5- جنين القمح لدعم جهاز المناعة:

أظهرت دراسة تجريبية أن جنين القمح يمكن أن يكون له تأثير مهم على جهاز المناعة، وعندما تم إطعام وجبات للفئران تحتوي مكوناتها على جنين القمح لاحظوا أن جهاز المناعة أظهر استجابة أعلى من الفئران التي لم تتناولها.

6- فيتامين C:

الجميع يعرف فائدة فيتامين C لكن لا يحرص على تناوله، وقد أثبتت التجارب أن تناول كميات كافية من هذا الفيتامين والزنك يخفف الأعراض ويقصر مدة التهابات الجهاز التنفسي بما في ذلك نزلات البرد.

7- الزنجبيل:

يمتلك الزنجبيل القدرة على المساهمة في علاج عدد من الأمراض بما في ذلك التهاب المفاصل والروماتيزم، وعسر الهضم، والإمساك، وتعود معظم الآثار الصحية له إلى مكوناته التي تحتوي على مواد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

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