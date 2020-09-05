705 حالات كورونا جديدة في الإمارات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73,471 حالة.

إجمالي وفيات كوفيد-19

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 388 حالة.

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

حالات التعافي من كورونا

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى و بذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63,652 حالة.

وأشارت الصحة إلى أنه نظرًا لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ و المخالطين لهم و عزلهم فقد أجرت الوزارة 82,333 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.







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