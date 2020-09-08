8 نصائح ذهبية لتعزيز الجهاز المناعي

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أفراد المجتمع باتباع (8) أمور صحية من شأنها المحافظة على الصحة وتعزيز الجهاز المناعي.

8 وصايا هامة:

ولفت إلى أن النصائح الثمانية تتمثل في:

⁃ الأكل الصحي وتجنب قدر الإمكان تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون.

⁃ الإكثار من تناول الفواكه والخضروات لدورهما في الوقاية من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي لاحتوائهما على الفيتامينات والمعادن والألياف.

⁃ تناول كأس من الحليب يوميًّا؛ إذ إن ذلك يساعد على تقوية العظام والحصول على الكالسيوم.

⁃ تجنب أو الحد من تناول الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة لاحتوائها على الكافيين الذي يمهد للإصابة بالأرق والتوتر.

⁃ تجنب التدخين نهائيًّا إذ إن أضراره لا تتوقف على مشكلة واحدة فقط بل تشمل كل أعضاء الجسم.

⁃ ممارسة الرياضة ولو لمدة نصف ساعة مثل المشي يوميًّا، ففي ذلك فوائد على الجسم.

⁃ المحافظة على الوزن الذي يتفق مع الطول لتجنب المضاعفات التي تنتج عن السمنة مثل قابلية الإصابة بالسكري (النوع الثاني) وصعوبة الحركة والتنفس بجانب المضاعفات الأخرى.

⁃ ممارسة تمارين الاسترخاء لتجنب القلق والتوتر، إذ إن ذلك يساعد على إراحة الأعصاب.

تجنب إشغال الذهن:

وشدد الدكتور شاولي، على ضرورة عدم إشغال الذهن بمعطيات وتداعيات جائحة كورونا، وجعل النظرة إلى الحياة إيجابية ومشرقة، فالله سبحانه وتعالى قادر على رفع الوباء من الأرض، ومن المهم أيضًا التواصل الاجتماعي مع الأقارب والأصدقاء ففي ذلك تعزيز لأواصر العلاقات الإنسانية وعدم الشعور بالعزلة عن المجتمع بسبب الجائحة.

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