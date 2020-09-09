9 حالات لا يمكنك فيها تناول خل التفاح 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن استخدام خل التفاح (ACV) لتعزيز الصحة، فهو له فوائد كبيرة لصحة الجلد والشعر وتعزيز الهضم وفقدان الوزن، وتشمل الفوائد المثبتة لخل التفاح محاربة الالتهابات القاتلة وقتل الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، فإن هناك حالات لا يمكنك فيها تناول هذا النوع من الخل لأنه يتفاعل مع بعض الأدوية أو المكملات بحسب موقع Daily Health Post

موانع خل التفاح

إذا كنت تتناول أي دواء على الإطلاق، فمن الجيد استشارة مقدم الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية لضمان عدم وجود ردود فعل سلبية مع خل التفاح.

1- دواء السكري

يمكن لخل التفاح أن ينظم بشكل فعال نسبة السكر في الدم، ويقلل من مستويات السكر ويحفز إنتاج الأنسولين، لكن إذا كنت تتناول حقن الأنسولين أو دواء محفز للأنسولين لمرض السكري، فإن نسبة السكر في الدم يمكن أن تنخفض بسرعة كبيرة جدًا.

2- مدرات البول

توصف مدرات البول لتقليل كمية الماء في الجسم، ويتم استخدامها في حالات ارتفاع ضغط الدم والتورم لتخفيف احتباس الماء، وهذه الأدوية تحفز الكلى على إفراز المزيد من الصوديوم الذي تربطه علاقة عكسية مع البوتاسيوم، فكلما زاد الصوديوم، قل البوتاسيوم.

وعلى ذلك فإن تناول خل التفاح خطر في هذه الحالة؛ لأنه يخفض نسبة البوتاسيوم في الجسم أيضًا، وبالتالي فإن الجمع بينه وبين مدرات البول يعملان على انخفاض نسبة البوتاسيوم إلى مستويات قد تنذر بالخطر.

3- أدوية القلب

من وظائف البوتاسيوم أيضًا تنظيم ضربات القلب، وانخفاض نسبته يسبب آثارًا ضارة لأدوية القلب مثل الديجوكسين، وخل التفاح يمكن أن يؤثر سلبًا مع هذه الفئة من الأدوية.

4- الملينات

خل التفاح يحتوي على البروبيوتيك وحمض الهيدروكلوريك اللذين يعززان الهضم الصحي والفعال للأطعمة والمشروبات الأخرى، وإذا كنت تأخذ ملينات مع خل التفاح، فإن النتيجة ستكون غير مرضية.

5- الحمل والرضاعة

توصي بعض منظمات الصحة بتجنب خل التفاح، والبعض الآخر يعتبره آمنًا أثناء الحمل؛ لذلك من الأفضل التحدث مع الطبيب.

6- الغثيان

يساعد خل التفاح على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع، بالنسبة لبعض الناس فإنه قد يجعلهم يشعرون بالغثيان مما يمنعهم من تناول أي شيء وهذه ليست طريقة صحية لفقدان الوزن، وإذا شعرت بالغثيان من شرب خل التفاح، توقف عن استخدامه.

7- تآكل مينا الأسنان

الأطعمة عالية الحموضة يمكن أن تسبب تآكل مينا الأسنان خاصة عند تناولها بكميات زائدة، ولتناول خل التفاح بأمان خففه دائمًا بالماء.

8- الشعور بحرقان الحلق

يمكن أن يسبب المحتوى الحمضي في الخل تهيجًا يؤدي إلى التهاب الحلق، فإذا شعرت بعدم الراحة عند تناول خل التفاح فاعلم أنه ليس مناسبًا لك.

9- حروق الجلد

يمكن أن يؤدي استخدام خل التفاح من قِبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية إلى مشاكل جدية في الجلد قد تصل للحرق بسبب ضعف الجهاز المناعي.

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