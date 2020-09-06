90 وظيفة شاغرة في مؤسسة التقاعد بمجال الأمن السيبراني

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة التقاعد عن بدء التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في مجال الأمن السيبراني.

تفاصيل وظائف مؤسسة التقاعد

ودعت المؤسسة من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة المبادرة بالتقديم قبل تاريخ 17- 9- 2020 م من خلال الرابط الإلكتروني (https://bit.ly/2R1kCZy).







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