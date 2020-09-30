الجدعان يشكر الملك سلمان وولي العهد على دعم قطاع الأعمال

المواطن - الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التي للهيئة العامة لعقارات الدولة وللأمانات والبلديات، بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر وفقاً لاشتراطات الاستحقاق المعتمدة.

من جانبه ثمن محافظ الهيئة الموافقة الكريمة والتي شملت المستثمرين مع الهيئة في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة تعبرُ عن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لكافة الشرائح والقطاعات من أجل تخفيف الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع الخاص، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المستثمرين ورواد الأعمال من التعثر بما يضمن تحفيز واستدامة المشاريع.

وأشار بافقيه إلى أن الهيئة تسعى بعزم لمواكبة خطوات الدولة الرامية لحماية القطاعات الحيوية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ليعزز من استراتيجية وأهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة لإسهامه في دعم الاستثمار واستمرار قطاع الأعمال بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعقود.

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