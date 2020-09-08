Moto G9 Plus هاتف رخيص من موتورولا وهذه مواصفاته

المواطن - متابعة

يبدو أن شركة موتورولا على وشك الإعلان عن هاتف رخيص الثمن في تشكيلة (G9)، وذلك بعد مرور أسابيع فقط من كشفها عن (Moto G9 Play)، حيث ظهر الهاتف Moto G9 Plus في قائمة ضمن موقع شركة (Orange) في سلوفاكيا، الذي رصده رولاند كوانت (Roland Quandt).

ووفقًا للقائمة، يحتوي هاتف Moto G9 Plus الذي تبلغ تكلفته 255 يورو (نحو 300 دولار) على كاميرا خلفية رباعية، من ضمنها عدسة رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير.

وبالرغم من أن الهواتف الرائدة الحديثة من موتورولا، مثل (Edge Plus) و(Razr) القابل للطي، كانت من الفئة المتوسطة في أحسن الأحوال، إلا أن الهواتف الرخيصة الثمن في تشكيلة (G)، مثل (G Stylus) و(G Power)، استمرت في تقديم قيمة كبرى، بحسب “العربية”.

وتعد كاميراتهم جيدة بشكل عام بالنسبة للسعر، وعمر البطارية ممتاز، وتقوم الشركة بإجراء تعديلات معقولة على نظام تشغيل أندرويد في برنامجها.

وتشير قائمة شركة (Orange) إلى أن (Moto G9 Plus) سيحتوي على شاشة بدقة 1080 بكسل بحجم 6.81 إنشات، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر (microSD).

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، ويوجد ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية، مما يؤكد التصميم الذي سربه إيفان بلاس (Evan Blass) الشهر الماضي، لكن لا يوجد ذكر لدقة عدسات الكاميرا الخلفية الثلاث الأخرى.

ويبدو أن (G9 Plus) قد يكون الإدخال الثاني أو الثالث في تشكيلة (Moto G9) من موتورولا، وذلك اعتمادًا على كيفية عدهم.

ومع ذلك، لا يزال هاتف موتورلا رخيص الثمن لديه بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مما يشير إلى أن عمر البطارية لن يكون مصدر قلق.

ولا توجد أي معلومات حول موعد إطلاق (Moto G9 Plus)، لكن مع وجود قوائم بائعي التجزئة، لا يمكن أن يكون الإعلان الرسمي بعيدًا جدًّا.

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