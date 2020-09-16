Netflix توقع صفقة مع استوديو الرسوم المتحركة السعودي ميركوت

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وقعت شبكة البث الأمريكية نتفلكس Netflix شراكة مع استوديو الرسوم المتحركة السعودي ميركوت Myrkott لإنتاج عروض وأفلام تركز على السعودية.

وبحسب العقد، فستستمر الشراكة لمدة خمس سنوات، وتهدف إلى إلهام المواهب السعودية والعربية لتحقيق أحلام كبيرة.

وتتضمن الشراكة إنتاج عدد من الأفلام والمسلسلات التي تركز على المملكة بما في ذلك المواسم الجديدة والحصرية من سلسلة مسامير الموجودة مسبقًا، مع إنتاج سلسلة أصلية جديدة من فيلم رسوم متحركة للكبار، بالإضافة إلى إنتاج فيلم روائي.

وقالت Netflix عن أحدث شراكة لها في الشرق المتوسط: ميركوت في طليعة صناعة الرسوم المتحركة في المنطقة، ونحن نستثمر في ذلك لمشاركة قصصهم في جميع أنحاء العالم العربي والعالم.

شراكة Netflix في الشرق الأوسط

وتضع هذه الشراكة المواهب السعودية في طليعة السرد الإبداعي في العالم العربي، كما تُعد الأحدث في استثمار منصة البث الأمريكية Netflix في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُذكر أن Netflix تعمل أيضًا مع مواهب سعودية مثل المخرجتين السينمائيتين هنا العمير وهيفاء المنصور، مع تقديم أعمال أصلية جديدة بما في ذلك المسلسل المستند على سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وبرنامج أبلة فاهيتا، ومدرسة الروابي للبنات، وعملين آخرين لم يعلن عن أسمائهما بعد مع الممثلة التونسية هند صبري والمطرب المصري عمرو دياب.

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