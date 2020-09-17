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WhatsApp Web يتيح قريبًا تسجيل الدخول ببصمة الإصبع فقط
ميزة تضمن الأمان والسرعة 

WhatsApp Web يتيح قريبًا تسجيل الدخول ببصمة الإصبع فقط

2020/09/17
الساعة 5:33 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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WhatsApp Web يتيح قريبًا تسجيل الدخول ببصمة الإصبع فقط
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن لمستخدمي إصدار سطح المكتب من WhatsApp قريبًا تسجيل الدخول عن طريق لمسة واحدة بواسطة بصمة الإصبع.

وبينما يتم استخدام واتساب بشكل شائع على الأجهزة المحمولة، فإن WhatsApp Web أيضًا مهم للعديد من الأشخاص لاسيما في الفترة الحالية بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولكنه في الوقت الحالي لا يزال يتطلب وجود هاتفك في مكان قريب للمصادقة قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول.

وتتضمن الطريقة الحالية للمصادقة استخدام كاميرا هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة Q على الشاشة للوصول إلى حسابك، ولكن هذا الأمر على وشك أن يتغير. 

WhatsApp Web يتيح قريبًا تسجيل الدخول ببصمة الإصبع فقط (1)

وقد رصد موقع WABetaInfo المتتبع تحديثات وتطورات تطبيق WhatsApp وجود تحديث جديد في أحدث إصدار تجريبي بيتا لنظام الأندرويد يتيح للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع.

أهمية التحديث الجديد من WhatsApp 

وتتمتع هذه الطريقة الجديدة لتسجيل الدخول إلى إصدار سطح المكتب من واتساب ببعض المزايا المهمة.

 أولًا: إنه أكثر أمانًا، حيث يمنع أي شخص آخر من العثور على هاتفك واستخدامه لتسجيل الدخول عبر سطح المكتب.

WhatsApp Web يتيح قريبًا تسجيل الدخول ببصمة الإصبع فقط (1)

ثانيًا: هذه الميزة أسرع في تسجيل الدخول؛ لأن ببساطة لمس هاتفك أسرع بكثير وأكثر ملاءمة من الاضطرار إلى التقاطه ومسح رمز الـ QR بالكاميرا.

ومن جهة أخرى، أشار موقع WABetaInfo إلى أنه من الصعب تحديد متى سيتم طرح هذه الميزة لجميع مستخدمي WhatsApp.

WhatsApp Web يتيح قريبًا تسجيل الدخول ببصمة الإصبع فقط (1)

 


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