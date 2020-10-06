%80 من مرضى كورونا يعانون أعراضاً عصبية

المواطن - متابعة

كشفت دراسة جديدة أن غالبية مرضى كورونا في المستشفيات يعانون من أعراض عصبية.

أعراض كورونا العصبية

ووجد الباحثون أن أكثر من 80% من مرضى “كوفيد-19” يعانون من الصداع والدوخة وآلام العضلات واعتلال الدماغ المعروف أيضا باسم الوظيفة العقلية المتغيرة، وضباب الدماغ.

وأظهرت البيانات أن 42% عانوا من أعراض عصبية عندما بدأت الأعراض و63% عانوا منها أثناء وجودهم في المستشفى، ومع ذلك، قال 82% من المرضى إنهم عانوا من عارض واحد على الأقل خلال فترة مرضهم.

الأعراض الأكثر شيوعًا

وكانت الأعراض الأكثر شيوعا هي آلام العضلات، التي عانى منها نحو 45% من المرضى، والصداع، والتي أبلغ عنها نحو 38%، وأبلغ ما يقارب ثلث المرضى، عن دوار واعتلال دماغي، والذي يحدث عندما يعاني المريض من حالة عقلية متغيرة تجعلهم مرتبكين.

وكان استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتور أمجد الخولي أكد لـ”المواطن“، في وقت سابق أنه لا توجد إلى الآن أي دلائل علمية تشير إلى حدوث تحور في التركيب الجيني لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. تحور فيروس كورونا لم يثبت بعد وأوضح أنه تم دراسة الآلاف من العينات ولم يثبت تحور جيني للفيروس أو تغير أعراضه أو طرق انتقاله، كما أنه لا صحة بأن الفيروس يمر بفترات ضعف أو أن تأثيره أصبح أقل ، لافتًا إلى نجاح منظمة الصحة العالمية في بناء نسق معرفي لفيروس “كوفيد-19″، حيث نجحت حتى الآن في عزله وفك تركيبته الجينية ومعرفة الكثير من خواصه ونمط انتقاله. 40 % حالات بسيطة ولفت إلى أن الإصابات الناتجة فيروس كورونا 40% منها تكون حالتهم بسيطة، و40% متوسطة، و20% حالات شديدة وحرجة، وجميع هذه الفئات موجودة منذ بداية الفيروس وحتى الآن.

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