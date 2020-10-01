%90 من متعافي كورونا تظهر عليهم أعراض جانبية

المواطن - متابعة

قالت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية إن 90% من المتعافين من فيروس كورونا المستجد تظهر عليهم أعراض جانبية بعد التعافي.

ولفتت الدراسة التي نقلتها رويترز، إلى أن الأعراض منها الإعياء وصعوبة التركيز وفقدان حاستي الشم والتذوق بالإضافة لأعراض نفسية.

وأُجري مسح إلكتروني بمشاركة 965 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا، وأظهر أن 9 من بين كل 10 أشخاص ظهرت عليهم تلك الأعراض، حيث أفاد 91% ممن شملهم المسح بأنهم أصيبوا بعرض جانبي واحد على الأقل.

وأوضحت أن العرض الجانبي الأكثر شيوعًا هو الإعياء يليه الصعوبة في التركيز، ثم جاء خلفهما فقدان حاستي الشم والتذوق بالإضافة إلى أعراض جانبية نفسية أو عقلية.

لقاح كورونا:

وقبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح فيروس كورونا المرشح وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي أن اللقاح يعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.

وأكد أن الشركة المصنعة للقاح توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر، ولكن نظرًا لدعم الإدارة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.

وأفاد الرئيس الأمريكي أن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.

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