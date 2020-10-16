آخر التطورات حول صفقة تيكسيرا والهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال بالفترة الأخيرة، اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني وذلك ليكون بديلًا لمواطنه كارلوس إدواردو المنتقل لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وذكرت صحيفة Hupu الصينية أن الزعيم سيحسم صفقة تيكسيرا بعد تراجع نادي جيانغسو عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي.

تيكسيرا يترك جيانغسو في ديسمبر

ومن المقرر نهاية عقد تيكسيرا مع فريق جيانغسو في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن الهلال سيسابق الزمن لحسم صفقة تيكسيرا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

الهلال يدفع 6 ملايين لـ الاتفاق

وفي وقت سابق أعلن نادي الاتفاق أول أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة النادي وافقت على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب الطريس لنادي الهلال مع التمنيات له بالتوفيق بمشواره الاحترافي المقبل.

وحصد نادي الاتفاق 6 ملايين ريال وهي قيمة الفترة المتبقية من عقد فواز الطريس من الزعيم.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان أقصى الزعيم من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد اعتباره منسحبًا نتيجة دخوله مباراة شباب أهلي دبي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا، بينما تنص اللائحة على تواجد 13 لاعبًا كحد أدنى في قائمة الفريق.

شارك الخبر