آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو بـ كورونا

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، آخر تطورات موقف نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تطورات موقف كريستيانو رونالدو

ويتواجد كريستيانو رونالدو في منشآت المدينة الرياضية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بالأمس، وينتظر السفر إلى تورينو، حيث سيستكمل فترة الحجر الصحي هنا.

وأكدت مصادر مقربة من قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، أنه لا يزال في المدينة الرياضية، حيث كان منضمًا لباقي أعضاء القائمة المختارة للمواجهة المقرر إقامتها الليلة في لشبونة ضد السويد.

وتم عزل كريستيانو رونالدو في غرفة بالمدينة الرياضية، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد مباراة البرتغال ضد فرنسا، ويُتابع قائد المنتخب مران زملائه بابتسامة من الشرفة لتحفيزهم.

ومن المتوقع، أن يُغادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس إلى مدينة تورينو الإيطالية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم عزله قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

كورونا يضرب المنتخب البرتغالي

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أعلن بأن نجم نادي يوفنتوس لا يعاني من أي أعراض، ووفقًا لمدرب المنتخب، فرناندو سانتوس الذي يُصرح بأنه “لا يقول سوى إنه يريد اللعب”.

ولم يكن كريستيانو رونالدو اللاعب الوحيد الذي أُصيب بفيروس كورونا المستجد، حيث أُصيب لاعبان آخران في صفوف المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، وهما؛ جوزيه فونتي وحارس المرمى أنتوني لوبيز.

وعلى الرغم من وجود 3 إصابات، إلا أن مباراة البرتغال ضد السويد ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ستقام في موعدها على ملعب جوزيه ألفالادي بلشبونة.

شارك الخبر