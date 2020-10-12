آخر تطورات مفاوضات الهلال مع البرازيلي تيكسيرا

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال بالفترة الأخيرة، رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب وسط فريق جيانغسو سوننج الصيني كبديل للاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

ولا يزال يتفاوض الهلال مع أليكس تيكسيرا حيث إذا لم ينجح الزعيم في ضمه في صيف العام الجاري، فسوف يتعاقد معه في يناير المقبل وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

الهلال يحلم بضم تيكسيرا

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالفترة المقبلة.

ويلعب أليكس تيكسيرا في صفوف فريق جيانغسو سوننج منذ عام 2016 حيث تمكن من إحراز 50 هدفًا في 105 مباريات مع فريقه بالدوري الصيني خلال آخر 4 سنوات، كما سجل 8 أهداف في 13 مباراة مع فريقه ببطولة كأس الصين في آخر 4 مواسم أيضًا.

إنجازات تيكسيرا

ونجح نجم جيانغسو في الفوز بـ5 ألقاب في الدوري الأوكراني مع فريقه السابق شاختار دونيتسك، كما تُوج بلقب كأس أوكرانيا مع شاختار في 3 مناسبات، كما نال لقب السوبر الأوكراني في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015، قبل رحيله عن نادي شاختار إلى فريق جيانغسو الصيني.

ولعب لاعب جيانغسو مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم للشباب عام 2009 التي أُقيمت في مصر، ووقتها احتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في البطولة.

شارك الخبر