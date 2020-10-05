آل الشيخ في اليوم العالمي للمعلم: سطرتم قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه

المواطن - الرياض

توجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، بالتهنئة للمعلمين والمعلمات بمختلف مناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:

نحتفي معكم بـ #اليوم_العالمي_للمعلم، تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، وكنتم على قدر شرفها؛ لنسهم معاً في رؤيةٍ طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان. pic.twitter.com/AXEh8lP1I4 — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) October 5, 2020

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:

نحتفي معكم بـ #اليوم_العالمي_للمعلم، تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية”.

وأضاف وزير التعليم حمد آل الشيخ، “كنتم على قدر شرفها؛ لنسهم معاً في رؤيةٍ طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان”.

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