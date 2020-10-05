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آل الشيخ في اليوم العالمي للمعلم: سطرتم قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه
لنسهم معاً في رؤيةٍ طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان

آل الشيخ في اليوم العالمي للمعلم: سطرتم قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه

2020/10/05
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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آل الشيخ في اليوم العالمي للمعلم: سطرتم قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه
المواطن - الرياض

توجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، بالتهنئة للمعلمين والمعلمات بمختلف مناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:
نحتفي معكم بـ #اليوم_العالمي_للمعلم، تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية”.

وأضاف وزير التعليم حمد آل الشيخ، “كنتم على قدر شرفها؛ لنسهم معاً في رؤيةٍ طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان”.

 


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