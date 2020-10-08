آل الشيخ يقود مرحلة تاريخية ومواطنون ومعلمون: شكرًا وزير التعليم

المواطن - الرياض

قدم مواطنون وأولياء أمور ومعلمون الشكر إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ على جهوده خلال الفترة الماضية والتي جاءت في مرحلة تاريخية تمر بها المملكة والعالم إثر جائحة كورونا، مشيدين بقرار استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.

وعبر تويتر، دُشن وسم “شكرًا وزير التعليم“، لتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى آل الشيخ الذي أكد قدرته على تخطي تلك المرحلة الحساسة وحماية الطلاب والطالبات والعاملين في القطاع التعليمي من أي مخاطر قد يتعرضون لها جراء الجائحة.

وقال نايف: إن القرار يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بأبنائها الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني.

مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار:

وشدد رائد الشهري على أن وزير التعليم يضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار.

أما ليلى فعلقت بالقول: يستحق الشكر والتقدير سعادته، قدّم الكثير للتعليم في هذه الظروف واحترم مكانة المعلم.

وغرد أبو خالد بقوله: نعلم صعوبة المرحلة والجهد الذي يبذله المعلمون والمعلمات ونثق بقدراتهم في استمرار عطاءهم وقد أثبتت الأسابيع الماضية مكانة المعلم وجهده الذي لن ينجح العمل إلا بإخلاصهم وتفانيهم.

من جهته، علق سلمان: شكرًا القيادة. على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، شكرًا من القلب لـ وزير التعليم المتفاعل مع كل مصلحة لحاجة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وقالت إيمان: نتمنى من الوزارة أن تواصل نجاحها في التعليم عن بعد وأن تعمل على إزالة الضغوطات والصعوبات على المعلم والطالب لتستكمل العملية التعليمة بكل سلاسة وأريحية.

مرحلة تاريخية:

القحطاني بدوره قال: إن القرار يؤكد أهمية صحة الطلاب والطالبات، جزاكم الله خير وسدد خطاكم، وزير التعليم يقود مرحلة تاريخية في التعليم.

وأعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: تأكيدًا على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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