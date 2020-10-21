آل صقر بعد تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن: سنكمل مسيرة البناء 

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا للجامعة، موصلًا الشكر إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأوضح الدكتور آل صقر أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن والتي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها، وذلك بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة، معربًا عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى – عز وجل – أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد، مثمنًا متابعة وتشجيع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور موافقة المقام السامي على تعيين الدكتور صالح آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن، والذي يعمل أستاذ مشارك في قسم الهندسة الزراعية بجامعة الملك سعود وعميد شؤون القبول والتسجيل جامعة الملك سعود.

وحصل آل صقر على درجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود في عام 1996 م، ومن ثم حصل على درجة الماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكولاهوما في عام 2003م، وحصل بعدها على درجة الدكتوراه في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكولاهوما في عام 2008م.

التدرج الوظيفي:

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية شركة الغاز والتصنيع الأهلية، مايو 2020م وحتى تاريخه

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات شركة الغاز والتصنيع الأهلية، نوفمبر 2017م – مايو 2020م

عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، من تاريخ 5/5/1438هـ حتى تاريخ 1/3/1439 هـ

عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، من تاريخ 12/4/1436 حتى 15/1/1439هــ

وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، من تاريخ 1/11/1431 هـ وحتى تاريخ 11/4/1436 هــ

أستاذ مشارك في كلية علوم التغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، 2008 م – 2013 م

أستاذ مشارك في كلية علوم التغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، 2013م – حتى اليوم

عضوية الجمعيات:

الجمعية السعودية للعلوم الزراعية (SSAS). الجمعية الأمريكية للهندسة الزراعية والأنظمة الحيوية (ASABE). الجمعية الأمريكية لمسؤولي القبول والتسجيل (AACRAO). الرابطة العالمية لغاز البترول المسال (WLPG)

الاهتمامات البحثية:

الآلات والقوى الزراعية. الاستبصار الآلي. تطبيقات الحاسب الآلي في المجال الزراعي. التجهيزات والتحكم في المجال الزراعي. الزراعة الدقيقة.

الجوائز التقديرية:

جائزة ودرع التفوق العلمي على مستوى كلية علوم الأغذية والزراعة للعام الجامعي 1416/1417 هـ مقدمة من جامعة الملك سعود. جائزة التفوق العلمي للفصل الدراسي الثاني من العام 1417هـ مقدمة من جامعة الملك سعود.

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