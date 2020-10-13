آيفون 12 يدعم شبكة الـ5G وبمعالج A14 Bionic وأبل تعلن التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أبل عن جديدها وسلسلة الآيفون 12، وذلك ضمن مؤتمر صحفي كبير مساء اليوم الثلاثاء.

وخلال المؤتمر تم الكشف أخيرًا عن أول آيفون يدعم شبكة 5G وهو iPhone 12، حيث تصل سرعة التحميل إلى 4.0Gbps والرفع يصل إلى 200Mbps.

أخف وأنحف:

والهاتف الجديد أخف وأنحف وأصغر من الآيفون 11 مع شاشة Super Retina XDR، حيث تدعم شاشة آيفون 12 تقنيات HDR- Dolby Vision- HLG- HDR10 وتم استخدام مواد جديدة لحماية الهاتف باسم Ceramic shield وهي أقوى من زجاج أي هاتف.

ويوفر آيفون 12 وضع Smart Data Mode لتشغيل شبكة 5G عند الحاجة وإغلاقها لتوفير البطارية، كما يستخدم الهاتف معالج A14 Bionic الجديد، وهو أول معالج مبني على معمارية 5 نانومتر أسرع بنسبة 50% للمعالج وأسرع بنسبة 50% في معالجة الرسوميات من أي معالج آخر.

كاميرا آيفون 12 :

ويأتي الهاتف بكاميرتين خلفية واسعة بدقة 12MP بفتحة عدسة f/1.6 واسعة جدًّا بدرجة 120وبدقة 12MP مع مميزات Smart HDR 3 تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء.

كما تم تحسين التصوير في الإضاءة الضعيفة لجميع الكاميرات وحتى لتصوير الفيديو، والوضع الليلي قادم قريبًا لوضع time lapse.

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