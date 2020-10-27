أبرز أرقام الأهلي والنصر في كأس الملك منذ 2008

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأهلي والنصر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي والنصر في الكأس

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام الأهلي والنصر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عام 2008 وحتى الآن.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التأهل إلى المباراة النهائي للمرة السادسة، وحصد لقبه الرابع منذ عام 2008، فيما يطمح النصر إلى الصعود لرابع مرة، والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين أعوام 2011، 2012 و2016، وتأهل إلى المباراة النهائي وخسر اللقب عامي 2014 و2017، فيما وصل إلى نصف النهائي وخرج من البطولة في 2013 و2018.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أعوام 2012، 2015 و2016، ووصل إلى الدور نصف النهائي عامي 2010 و2019، ولكنه ودع البطولة.

النصر يُعاني والأهلي يتألق

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج قبل مباراة الأهلي والنصر المرتقبة، حيث إنه بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز على الباطن والوحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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