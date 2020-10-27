أبرز إحصائيات الأهلي والنصر في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والنصر المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يُعاني والأهلي يتألق:

وقبل المباراة المرتقبة، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج قبل مباراة الأهلي والنصر المرتقبة، حيث إنه بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز على الباطن والوحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي والنصر:

ويلعب الأهلي والنصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية؛ والمنافسة على اللقب.

وتُعد مباراة الأهلي والنصر المقبلة هي المواجهة رقم 15 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وشهدت المباريات السابقة تفوقًا كبيرًا للراقي، حيث تمكن من تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 5 انتصارات للأصفر.

الأهلي يتفوق في الكأس:

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية منذ عودة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2008، 5 مرات، فيما تمكن فريق النصر من التأهل إلى الدور ذاته 3 مرات.

والتقى الفريقان في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات من قبل، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز في 4 مرات، فيما نجح النصر في الفوز والتتويج باللقب مرتين.

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