أبرز 5 اختلافات بين حواري دونالد ترامب وجو بايدن 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

لم يكن الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن على نفس المنصة أمس الخميس، لكنهما أقاما حوارين متزامنين على كل من قناتي NBC وABC وقد أوضح ذلك الاختلافات الصارخة بين المرشحين.

وأدى الفصل بين المرشحين على شبكات مختلفة، كل في مجاله الخاص مع وسيطه الخاص، إلى خلق تناقض صارخ بين الشخصيتين أكثر مما هو عليه، فقد كانت محاورة ترامب عدائية، وخلقت هذه الديناميكية على الفور تناقضًا مثيرًا للجدل مما زاد من حدة التوتر، أما بايدن فقد كان في عالم مختلف حيث تحدث نائب الرئيس السابق بنبرة مدروسة.

ويأتي ذلك بعد إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية نظرًا لإصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رغم شفائه منه وإعلان طبيبه أنه بات آمنًا.

1- إيقاعات مختلفة

وفي حين عقد كل من دونالد ترامب وبايدن حوارهما في وقت متزامن للتأثير على الآخر، ولكن وصف المتابعون أن مقابلة سافانا جوثري من قناة NBC كانت بمثابة تحقيق لـ دونالد ترامب بسؤاله كل 12 ثانية سؤالًا مختلفًا، في حين اتُهم جورج ستيفانوبولوس من ABC بأنه كان يروح عن جو بايدن ولم يسأله عن الأسئلة المهمة وأبرزها التسريبات المتعلقة بفساد ابنه هانتر في شركة طاقة أوكرانية.

2- تركيز لا مفر منه على كوفيد-19

في واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت جدلًا بين الجمهور الأمريكي، اعترف الرئيس بأنه ربما لم يخضع لاختبار فيروس كورونا في يوم مناظرته مع بايدن، على الرغم من أنه طُلب منه القيام بذلك من قبل لجنة المناظرات الرئاسية، ثم ظهر بعد يومين أنه كان إيجابيًا، كما رفض أن يقول متى كان آخر اختبار سلبي له قبل المناقشة مدعيًا أنه لا يتذكر.

وذلك في حين أشار بايدن إلى أنه خضع للاختبار مهاجمًا دونالد ترامب بأنه قد أضاع فرصًا هائلة وظل يقول أشياء غير صحيحة.

ويخلق تعامل ترامب مع الوباء عبئًا كبيرًا على فرص إعادة انتخابه لا سيما وأنه لا يزال يرفض تغيير تكتيكاته ورفض فعالية الأقنعة واستمر في عقد التجمعات الضخمة.

3- الضرائب والحالة المادية

تم الضغط على دونالد ترامب من قبل غوثري بشأن حالته المالية، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لديه ديونًا تبلغ 421 مليون دولار، وهي قروض قام بضمانها شخصيًا وسيأتي استحقاقها في السنوات الأربع المقبلة.

وأومأ ترامب برأسه عندما ذكرت مبلغ ديونه، لكنه أصر بعد ذلك على أن أرقام الصحيفة كلها خاطئة، لكنه لم يخبر الرقم الحقيقي، مؤكدًا أنه غير مديون لأي دولة أو بنك أجنبي.

4- بايدن يتهرب من أسئلة المحكمة العليا

في حين أن إجابات بايدن كانت أقل دفاعية وأكثر تفكيرًا، فقد واجه لحظات صعبة خاصة به عندما تهرب أو لم يتعامل مباشرة مع الأسئلة التي طُرحت عليه، لكنه كرر أنه ليس من معجبي قرار التكتل القضائي وهو زيادة عدد مقاعد المحكمة العليا؛ لأن ذلك سيعطي المحافظين أغلبية المقاعد.

5- الاختلافات العرقية

واتهمت محاورة NBC ترامب بأنه يؤيد التفوق العرقي الأبيض وأنه عند إبراز هذه القضية يبدو متوترًا ومراوغًا ومترددًا بشأن إدانة العنصريين البيض، لكن ترامب قال: أقول بوضوح وأسمعوني أدين التفوق العرقي البيض، ما هو سؤالك التالي؟.

أما بايدن فقد واجه بعض الأسئلة المكثفة من الجمهور، ومنها سؤال من شاب من أصل إفريقي عن كيف يمكن لبايدن إقناع الناخبين السود بالمشاركة في نظام فشل في حمايتهم؟

وقدم بايدن إجابة مطولة سلطت الضوء على عمله في التعليم والعدالة الجنائية وخطته البالغة 70 مليار دولار لدعم السود في الكليات والجامعات وخططه لمحاولة خلق المزيد من العدالة في الأنظمة الضريبية والاقتصادية في البلاد لمساعدة العائلات السوداء على بناء المزيد من الثروة.

وفي حين أنها كانت إجابة طويلة ودبلوماسية إلا أنها لم تعالج الغضب الذي أعرب عنه بعض الناخبين السود وفي هذا الشأن يحتاج ترامب أيضًا إلى تغيير قواعد اللعبة لكنه يسقط على تكتيكاته المعتادة.

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