أبها تسجل 11 مئوية غدًا وتوقعات بغبار وأتربة مع ضباب

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد يوم غد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة غدًا بـ42 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في السعودية بـ11 مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة خلال النهار، والتي قد تثير الغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الأرصاد، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأحد: إنه قد يمتد تأثير هذه الرياح إلى الأجزاء الساحلية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأوضحت أن ذلك يأتي اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

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