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أبها والهلال يتعادلان إيجابيًا في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الثانية

أبها والهلال يتعادلان إيجابيًا في دوري محمد بن سلمان

2020/10/22
الساعة 5:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها والهلال يتعادلان إيجابيًا في دوري محمد بن سلمان جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 أبها والهلال
1.1 بقير يتعادل

انتهت، منذ قليل، أبها والهلال في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

أبها والهلال

وبدأت مباراة أبها والهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36.

ونجح البيروفي أندريه كاريلو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 36، واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

 

بقير يتعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأبهاوي بحثًا عن هز الشباك، وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 55، سددها النجم التونسي سعد بقير بنجاح، لينتفض لاعبو الزعيم لتسجيل هدف جديد.

ودفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بمهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، واستمرت محاولات الزعيم لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاته، لينتهي مباراة أبها والهلال بالتعادل بنتيجة 1/1.

وكان الزعيم قد بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز بهدف دون رد على العين الصاعد حديثًا، فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بصعوبة ضد نظيره الشباب بنتيجة 1/0.

أبها والهلال
جانب من المباراة

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