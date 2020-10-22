أبها والهلال يتعادلان إيجابيًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، أبها والهلال في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

د36’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يفتتح التسجيل عن طريق أندري كاريلو.

⁧#أبها_الهلال⁩ pic.twitter.com/XsZVtiOrcE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 22, 2020

أبها والهلال

وبدأت مباراة أبها والهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36.

ونجح البيروفي أندريه كاريلو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 36، واستمرت محاولات الفريقين بعد الهدف، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

د55’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل التعادل عن طريق سعد بقير.

⁧#أبها_الهلال⁩ pic.twitter.com/UhGpL1xmWc — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 22, 2020

بقير يتعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأبهاوي بحثًا عن هز الشباك، وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 55، سددها النجم التونسي سعد بقير بنجاح، لينتفض لاعبو الزعيم لتسجيل هدف جديد.

ودفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بمهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، واستمرت محاولات الزعيم لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاته، لينتهي مباراة أبها والهلال بالتعادل بنتيجة 1/1.

وكان الزعيم قد بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز بهدف دون رد على العين الصاعد حديثًا، فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بصعوبة ضد نظيره الشباب بنتيجة 1/0.

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