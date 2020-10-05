أبها وخميس مشيط وطريف الأقل حرارة ورفحاء الأعلى

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وقد تتوسع حتى أجزاء من منطقة المدينة.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أنه على الرغم من انخفاض درجة الحرارة التدريجي في معظم المناطق، إلا أن درجة الحرارة هذه الأيام أعلى من معدلها السنوي.

ونشر المسند بيان بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس هذا والله أعلم، حيث سجلت أبها وخميس مشيط وطريف درجات حرارة الأقل على مستوى المملكة، بينما سجلت رفحاء أعلى درجة حرارة.

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