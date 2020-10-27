أبها يُحفز لاعبيه بـ100 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

رصدت إدارة نادي أبها مكافأة كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حالة تحقيق الفوز على الهلال في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

أبها يُحفز لاعبيه:

وذكر حساب “رياضة – الجزيرة” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة أبها ترصد 100 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز على الهلال مساء اليوم في نصف نهائي كأس الملك”.

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعد مباراة اليوم هي الثانية لهما بعد أقل من أسبوع على مواجهتهما في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الشابي يحلم بالنهائي:

ويطمح المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي في كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم للتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

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