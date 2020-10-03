أجواء لطيفة جنوب بارق بعد أمطار متوسطة

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جنوب مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، لطفت الأجواء.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد السيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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