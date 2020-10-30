أحمد حجازي يحدد مصيره حول المشاركة ضد الأهلي ويختار رقمه

المواطن - محمد سمعه

حدد المدافع المصري أحمد حجازي اللاعب الجديد بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مصيره حول المشاركة في ديربي جدة ضد الأهلي غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

أحمد حجازي جاهز لمراقبة عمر السومة

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد في رسالة عبر حسابه في تويتر إن حجازي أوضح بأنه جاهز من الناحية البدنية لمواجهة الأهلي، مضيفًا أن انتقاله إلى العميد جاء بسبب الجدية التي وجدها من المفاوض أحمد الكعكي نائب رئيس الاتحاد، وأيضًا بسبب مشروع النادي القوي مستقبلًا.

وسيختار حجازي القميص رقم 26 مع الاتحاد، وذلك لارتدائه بالمباريات المقبلة مع العميد.

وتحدث حجازي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “محمود كهربا أقنعني بالانضمام لـ الاتحاد وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وجماهيره، وهذا ما شجعني على الانضمام للعميد، وإدارة أنمار الحائلي أبلغتني بوجود مشروع قوي لعودة النادي لوضعه الطبيعي”.

وأضاف حجازي: “مفاوضات الاتحاد كانت مفاجئة، وكان هناك موافقة من كل الأطراف وأتمنى التوفيق والنجاح لهذه التجربة مع العميد، ومنذ صغري وأنا أعلم شعبية الاتحاد وجماهيره، والانضمام للعميد إضافة لأي لاعب”. حجازي يتغزل في الاتحاد وتابع أحمد حجازي: “الزخم الجماهيري في الوطن العربي أعلى من إنجلترا، وأتمنى أن يكونوا داعمين لنا”. يذكر أن حجازي انضم لـ الاتحاد على سبيل الإعارة من فريق ويست بروميتش ألبيون لمدة موسم. ووصل حجازي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس إلى جدة، حيث سيتم تجهيزه بأقصى سرعة سعيًا للمشاركة في ديربي جدة ضد النادي الأهلي السبت بالجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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