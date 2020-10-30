أحمد حجازي يكشف من أقنعه بالانضمام لـ الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف المصري أحمد حجازي المدافع الجديد لـ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن الشخص الذي أقنعه بالانضمام لنادي الاتحاد قبل إتمام الصفقة بين العميد ونادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

كهربا أقنع أحمد حجازي بالانضمام لـ الاتحاد

وتحدث حجازي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “محمود كهربا أقنعني بالانضمام لـ الاتحاد وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وجماهيره، وهذا ما شجعني على الانضمام للعميد، وإدارة أنمار الحائلي أبلغتني بوجود مشروع قوي لعودة النادي لوضعه الطبيعي”.

حجازي يتغزل في الاتحاد

وأضاف حجازي: “مفاوضات الاتحاد كانت مفاجئة، وكان هناك موافقة من كل الأطراف وأتمنى التوفيق والنجاح لهذه التجربة مع العميد، ومنذ صغري وأنا أعلم شعبية الاتحاد وجماهيره، والانضمام للعميد إضافة لأي لاعب”.

وتابع أحمد حجازي: “الزخم الجماهيري في الوطن العربي أعلى من إنجلترا، وأتمنى أن يكونوا داعمين لنا”.

يذكر أن حجازي انضم لـ الاتحاد على سبيل الإعارة من فريق ويست بروميتش ألبيون لمدة موسم.

ووصل حجازي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس إلى جدة، حيث سيتم تجهيزه بأقصى سرعة سعيًا للمشاركة في ديربي جدة ضد النادي الأهلي بعد غد السبت بالجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل صفقة أحمد حجازي والاتحاد

وكشفت صحيفة “الرياضية عن أن نادي الاتحاد دفع مليوني ونصف المليون يورو أي ما يُوازي 11 مليون ريال لضم حجازي، بينما سيحصل نادي ويست بروميتش ألبيون على نصف مليون يورو مقابل إعارة حجازي.

أما اللاعب نفسه فسوف يحصل على مليوني يورو كراتب من الاتحاد نظير انتقاله إلى العميد.

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