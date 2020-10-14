أرامكو تجري محادثات لصفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار

المواطن - الرياض

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز: إن شركة أرامكو تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار.

وقال أحد مصدرين مطلعين: إن الصفقة ما زالت في مراحلها الأولى وإنه لا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين.

وفي حال تنفيذها، ستكون تلك العملية على غرار صفقات مماثلة للبنية التحتية وقعتها هذا العام والعام الماضي شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).

ودرت هذه الصفقات مليارات الدولارات عن طريق تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين شركاء، بحسب ما نقلت “العربية” عن “رويترز”.

وستتيح الصفقة السيولة لـ أرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال مصدر آخر مطلع: إن بروكفيلد لإدارة الأصول تشارك في المناقشات هي الأخرى. لم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أنه تقرر الاستعانة بكل من جيه بي مورجان وميتسوبيشي يو إف جيه اليابانية لإسداء المشورة للشركة فيما يتعلق بالصفقة.

وأوضح المصدر الأول أن المحادثات مستمرة بخصوص نوع التمويل الذي يرغب المستثمرون في تدبيره لدعم صفقة الاستحواذ، مضيفًا أن ذلك قد يشمل قرضًا مجمعًا أو إصدار سندات مرتبطة بإيرادات الأصول.

وقعت أدنوك صفقة بعشرة مليارات دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام مع مستثمرين، من بينهم بروكفيلد التي مقرها تورونتو، والتي تدير أصولًا بنحو 550 مليار دولار.

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