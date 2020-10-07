أرامكو ترفع أسعار بيع النفط إلى آسيا لشهر نوفمبر

المواطن - الرياض

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو يوم أمس الثلاثاء: إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لشحنات نوفمبر المتجهة إلى آسيا من خامها العربي الخفيف 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عُمان/ دبي.

كان من المتوقع أن تبقي أرامكو أسعار نوفمبر دون تغير يذكر للمشترين الآسيويين تماشيًا مع أسعار الشرق الأوسط القياسية، بحسب مسح أجرته رويترز.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر.

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