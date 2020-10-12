أرباح جرير الفصلية تتراجع 16%

المواطن - الرياض

أعلنت شركة جرير للتسويق، أمس الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعًا في صافي الأرباح قدره 16.34%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية (تداول): إن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الثالث 255.2 مليون ريال، مقارنة بـ305 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى نمت بنسبة 1% إلى 715.3 مليون ريال.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض خلال الربع الثالث إلى:

– انخفاض مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض أغلب أقسام الجملة؛ حيث تأثرت سلبًا مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

– تأثرت المبيعات إجمالًا بتطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأت مع بداية الربع الحالي.

– ساهم تأخر إطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

– أدى التأثير السلبي الكبير على موسم العودة إلى المدارس إلى انخفاض نسبي في هامش مجمل الربح نتيجة التغير السلبي للمزيح البيعي، مما ساهم جزئيًّا في انخفاض صافي الربح بنسبة أكبر من الانخفاض في المبيعات.

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