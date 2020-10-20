أرباح يو.بي.إس ترتفع 99% في الربع الثالث

المواطن - الرياض

حقق يو.بي.إس اليوم الثلاثاء، قفزة بنسبة 99 بالمئة في أرباح الربع الثالث بفعل أحجام تداولات كثيفة في الأسواق العالمية، مما ساعد البنك في تحقيق أداء قوي في أنشطة الاستثمار المصرفي وكذلك زيادة غير متوقعة في أرباح إدارة الثروات، وفقا لـ”رويترز”.

وارتفع صافي ربح أكبر مدير للثروات إلى 2.1 مليار دولار للفترة بين يوليو وسبتمبر، ليتفوق بسهولة على التوقعات عند 1.557 مليار دولار.

وتأتي الزيادة القوية لأرباح أول بنك أوروبي كبير ضمن نتائج أعماله للربع الثالث بعد أداء متباين للبنوك الأمريكية الكبرى التي شهدت التركيز على تسجيل التداول لمكاسب كبيرة بينما تأثرت البنوك التي تنشط في قطاع التجزئة المصرفية سلبا جراء الجائحة.

وشهد قطاع الاستثمار المصرفي ليو.بي.إس قفزة للأرباح قبل الضرائب بنسبة 268 في المائة خلال الربع بفضل ارتفاع كبير في التداولات وأنشطة أسواق الأسهم المالية مما عوض وزيادة انخفاضا في أنشطته للاستشارات.

وارتفعت الإيرادات في وحدات الأسهم والصرف الأجنبي والفائدة والائتمان بما يزيد قليلا عن 40 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وشهد قطاع إدارة الأصول نمو الأرباح ستة أمثالها مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

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