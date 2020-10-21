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أرقام كريم البركاوي تُطمئن جماهير الرائد
بعد التوقيع معه لمدة موسمين

أرقام كريم البركاوي تُطمئن جماهير الرائد

2020/10/21
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أرقام كريم البركاوي تُطمئن جماهير الرائد كريم البركاوي
المواطن - مروة نبيل
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1 كريم البركاوي في الرائد
1.1 أبرز أرقام البركاوي

يُعد المهاجم المغربي كريم البركاوي واحدًا من أبرز الصفقات التي عقدتها إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كريم البركاوي في الرائد

وكانت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع قد أعلنت قبل عدة أيام عن التعاقد رسميًا مع كريم البركاوي صاحب الـ25 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أكادير المغربي بعقد يمتد لموسمين.

ووصل البركاوي إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأربعاء، وكان في استقباله المنسق الإداري صالح الخويلد، وذلك وفقًا لحساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

 

كريم البركاوي
البركاوي

أبرز أرقام البركاوي

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على “تويتر”، أبرز أرقام المهاجم المغربي قبل الانضمام إلى الرائد، حيث خاض 142 مباراة طوال مسيرته، ونجح في تسجيل 45 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ولعب كريم البركاوي 35 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أكادير الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 23 هدفًا، حيث أحرز 20 هدفًا وقام بصناعة 3 آخرين.

لاعب الرائد الجديد كريم البركاوي
كريم البركاوي

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالفوز على ضمك بنتيجة 3/2، ويستعد لمواجهة الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.

الرائد في دوري محمد بن سلمان
لاعب الرائد يحتفل بالهدف

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