أرقام ومعلومات عن لوسيانو فيتو صفقة الهلال الجديدة

المواطن - محمد سمعه

أصبح الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو لنادي الهلال، قريبًا وذلك بعدما أكدت التقارير الصحافية على أن فيتو سينضم لـ الأزرق لمدة 3 سنوات.

أبرز أرقام وإحصائيات لوسيانو فيتو

ونجح فيتو خلال مسيرته مع الأندية التي سبق وأن مثلها في تسجيل 66 هدفًا وصناعة 36 ونال 32 بطاقة صفراء بينما نال بطاقة حمراء واحدة وكل هذا تم في 270 لقاء.

كما تُعد القيمة السوقية الحالية لـ فيتو هي 7 ملايين يورو، ولعب في الدوري البرتغالي موسم 2019/2020 في 24 مباراة، حيث ساهم في 8 أهداف بواقع تسجيله لـ 4 وصناعته لـ 4، وخلق كما نجح في خلق 26 فرصة ومرر 578 تمريرة ناجحة مع نادي سبورتينج لشبونة، وأكمل 37 مراوغة ناجحة مع فريق سبورتينج لشبونة.

تفاصيل صفقة فيتو

وسيدفع الهلال 7 ملايين يورو مقابل 75% من الحقوق الاقتصادية للاعب، حيث سيتم تقسيم مبلغ الـ7 ملايين بين ناديي سبورتينج لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفقًا لـ تقارير صحافية برتغالية.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أول أمس الجمعة أن أتلتيكو مدريد الإسباني مالك فيتو الأصلي سيحصل على 50% من قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني لـ الهلال من سبورتينج لشبونة، وذلك بعد الاتفاق بين سبورتينج لشبونة والأتلتيكو على هذا البند عند انتقال فيتو للنادي البرتغالي في صيف 2019.

وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن فيتو سينضم إلى الهلال لـ3 سنوات، كما تُقدر قيمة الصفقة بمبلغ مالي يتراوح من 8 إلى 10 ملايين يورو، مع أحقية التمديد لعام آخر بالنسبة لفريق الهلال.

وسيكون انضمام لوسيانو فيتو، بمثابة دليل على اقتراب كل من سالم الدوسري وعمر خربين من الرحيل عن أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن فيتو يستطيع اللعب في مركزين، حيث يمكنه شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر واللعب كمهاجم مما يعني قدرته على القيام بواجبات مركز سالم الدوسري وعمر خربين.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن سالم الدوسري يرغب في الاحتراف الخارجي، بينما سيرحل خربين لهبوط مستواه الفني مع الفريق الهلالي.

فيتو هلاليًا لـ 3 سنوات

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Torcedores البرتغالية فإن الهلال سيتعاقد مع فيتو حتى ديسمبر 2023 في صفقة قيمتها 11 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن سبورتينج لشبونة سيحتفظ بنسبة 20% من بطاقة اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هو من طلب التعاقد مع اللاعب فيتو.

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