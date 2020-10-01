أزمة جديدة ستُهدد الأهلي بعد الإقصاء الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

دخل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في أزمة قوية مؤخرًا، تسببت في خروج الفريق من دوري أبطال آسيا وبالتحديد من دور الثمانية على يد فريق النصر الأكثر استقرارًا.

أزمة جديدة لـ الأهلي

ولم يكَد جمهور الراقي يستوعب الخروج من دوري أبطال آسيا حتى تلقت الجماهير أزمة جديدة تتعلق بفرض غرامة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على النادي بسبب صفقة تعاقده مع المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس.

وكان دجانيني تافاريس قرر فسخ عقده مع الراقي والرحيل عن النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث فعل مثل ما فعل البرازيلي جوزيف دي سوزا المنضم حديثًا لـ نادي بيشكتاش التركي.

وغرّم الفيفا، الأهلي بسبب عدم دفع إدارة الراقي المستحقات المالية المتبقية في صفقة دجانيني تافاريس وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

وسيكون الراقي مُلزماً بدفع 7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي بجانب دفع مليون و 100 ألف دولار كغرامة بسبب التأخر في دفع المبلغ الأول لإدارة نادي سانتوس لاجونا المكسيكي، الذي وافق على انتقال تافاريس للراقي مسبقًا.

وستدفع إدارة الراقي باقي المستحقات مع مبلغ الغرامة ليكون المجموع 8 ملايين و 600 ألف دولار.

وإذا لم يلتزم الراقي ربما يُهدده الفيفا بعقوبات كبرى تصل إلى الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.

وعد الأهلي لجماهيره بعد الخروج الآسيوي

وفي وقت سابق، كشف ياسر محروس، نائب رئيس النادي الأهلي، عن وعده لجماهير الفريق، وذلك بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي النصر أمس الأربعاء.

وكتب محروس عبر حسابه في “تويتر”: “جمهورنا الغالي، نعتذر على الخروج من دوري أبطال آسيا، قدر الله وما شاء فعل، الخطأ في العمل جزء من العمل، والأهم أن يكون هناك تصحيح لهذا الخطأ، نعدكم بالعمل وتصحيح الأخطاء الفترة المقبلة، سنعمل ليل نهار لكي نبدأ الدوري بشكل يرضيكم ولن نرضى بغير عودة فريقنا للمنصات”.

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