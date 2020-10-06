أسباب ظهور بقع بنية على الجلد

البقع البنية على البشرة تعتبر من الأمور المزعجة للكثير من الأشخاص ولذلك قد يبحث البعض عن أسباب ظهور بقع بنية على الجلد وكيفية علاجها سواء بطرق طبيعية أو عبر الأدوية.

ما هي تصبغات الجلد

يمكن أن يصاب الشخص بالتصبغات في الجلد إن كان الجلد ينتج لمادة الميلانين بنسبة كبيرة حيث أن هذه المادة هي التي تعمل على تشكيل لون الجلد بشكل عام والإفراط في إنتاج هذه المادة يمكن أن يسبب زيادة اسمرار البشرة.

ويمكن ان تظهر العديد من البقع الداكنة على البشرة نتيجة للإصابة ببعض الأمراض التي تؤدي إلى هذا الأمر كعرض مرافق لها إضافة إلى ذلك فغن هناك بعض العوامل الخارجية التي تعد سببًا هامًا في ظهور البقع السمراء على البشرة كالتعرض المستمر لأشعة الشمس أو نتيجة للتقدم في السن لدى بعض الأشخاص.

وسوف نوضح لكم في هذا الموضوع على موقع المواطن أهم أسباب ظهور بقع بنية على الجلد بالإضافة إلى أنواع التصبغات والعديد من الأمور الأخرى الهامة حول اسمرار البشرة بشكل عام وكيفية علاجها وذلك في السطور القادمة.

أسباب ظهور بقع بنية على الجلد

هناك بعض الأسباب التي يمكن ان تؤدي إلى ظهور بقع بنية على الجلد مما يؤثر على شكل البشرة عمومًا ويؤدي إلى الشعور بالإزعاج ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

كثرة التدخين.

وجود اضطرابات في معدل الهرمونات التي تتواجد في الجسم وخصوصًا في فترة الحمل أو عند الوصول إلى سن انقطاع الدورة الشهرية.

كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

اتباع نظام غذائي خاطئ يحتوي على الكثير من السكريات بالإضافة إلى مادة الصوديوم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة المضرة بصحة الإنسان.

تعريض الجلد إلى ظروف قد تؤثر عليه وتؤدي إلى تصبغه مثل التخلص من الشعر الزائد بصورة خاطئة أو رسم التاتو أو التعرض لأنواع الحروق.

الإصابة بحب الشباب وما ينتج عنه من ندبات قد تترك أثر على البشرة.

تناول مضادات الاكتئاب لفترات طويلة.

إن كان الشخص مصاب بمرض من أمراض المناعة أو التعرض لمشاكل الأيض أو الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

إصابة الشخص بأمراض الجلد كالأكزيما والتهاب الجلد أو الصدفية وغيرها.

التقدم في السن وما ينتج عنه من تغيرات على الجلد.

طريقة علاج تصبغات الجلد

تتنوع طرق علاج البقع البنية التي تتواجد على البشرة نتيجة لعوامل مختلفة ولكن من أهم هذه الطرق ما سنوضحه في الآتي:

العلاج بالكريمات الموضعية

يمكنك الاعتماد على بعض أنواع الكريمات التي تباع في الصيدليات والتي يكون لها القدرة على علاج التصبغات وتغير لون البشرة ومن أهمها ما يأتي:

الكريمات التي تحتوي على فيتامين سي.

يمكن استعمال بعض أنواع الكريمات المقشرة.

يمكن استعمال كريمات التفتيح في حالة التصبغ البسيط.

العلاج التجميلي لتصبغات البشرة

توجد بعض العلاجات التجميلية التي يمكنك الاعتماد عليها في تفتيح لون البشرة والتخلص من التصبغات بنسبة عالية ومن أهم هذه العلاجات ما سنوضحه في الآتي:

يمكن معالجة التصبغات من خلال كحت البشرة.

قد تلجأ بعض السيدات إلى إجراء تقشير سطحي أو ما يسمى بالتقشير الكريستالي.

العلاج عن طريق التقشير بواسطة جهاز الليزر.

علاج التصبغات من خلال التقشير الكيميائي للبشرة مما يقضي على التصبغات التي تتواجد بها.

كيفية علاج التصبغات من خلال النظام الغذائي

النظام الغذائي من الأمور الجيدة التي تلعب دور هام في التأثير على الجلد بشكل عام فكلما تناولت الأطعمة الصحية كلما أدى ذلك إلى تحسين حالة البشرة والصحة بشكل عام ويمكنك علاج التصبغات عبر تناول غذاء صحي وذلك كالآتي:

يمكن الاعتماد على نظام غذائي صحي يقلل من التصبغات التي تتواجد في البشرة يكون خالي من المواد التي تعمل على تصبغ البشرة أو التهابها وتهيجها.

ومن أفضل الأطعمة التي يمكنك الاستفادة بها في تقليل معدل الالتهاب والتخلص من اللون الداكن في البشرة ومنها التوت وسمك السلمون والخضروات الورقية وصفار البيض والرمان والطماطم والخضروات التي تحتوي على اللون الأصفر والبرتقالي وتناول الشاي الأخضر والأطعمة التي يتواجد فيها الدهون الجيدة المفيدة للصحة بشكل عام مثل المكسرات كاللوز أو بعض أنواع الفواكه كالأفوكادو.

علاج التصبغات بالأعشاب الطبيعية

يمكنك علاج التصبغات التي تتواجد على البشرة من خلال تناول بعض الأعشاب الطبيعية من خير الطبيعة التي أثبتت فاعليتها في القضاء على مشاكل الجلد مثل التصبغات وتغير لون البشرة وغيرها ومن أهم هذه الأعشاب ما يلي:

يمكن علاج التصبغات من خلال تناول بعض المكملات الغذائية مثل فيتامينات ب بشكل عام والأوميجا 3 وزيت زهرة الربيع ومادة الزنك بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين سي وغيرها.

تناول العق سوس يعتبر أحد الخيارات الهامة التي تساعد في تقليل تصبغات البشرة بشكل كبير.

تناول مشروب الشاي الأخضر يعتبر من أهم الأمور التي تساعد في التخلص من تلون البشرة.

المكملات الغذائية المصنوعة من الصبار أو جل الصبار الذي يمكنك استعماله على الجلد تعتبر أحد الخيارات التي تمكنك من تقليل معدل التصبغات في البشرة بشكل عام.

نصائح هامة للوقاية من تصبغات البشرة

هناك بعض النصائح الهامة التي يجب عليك مراعاتها إن كنت تعاني من تصبغات على الجلد أو كنت تريد الوقاية من حدوثها ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

ابتعدي عن لمس التصبغات التي تتواجد في البشرة حتى لا تزيد حدتها.

احرصي على عدم التعرض إلى أشعة الشمس دون استعمال واقي الشمس حتى لا تزيد حدة الحالة.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم مما يقلل مما يحسن صحة الجلد بشكل عام ويقلل من تصبغ البشرة.

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