أسباب كثرة النمل في البيت

يعتبر ظهور النمل من أكبر المشكلات التي تواجه المنازل في فصل الصيف لذلك لابد من معرفة أسباب كثرة النمل في البيت وكيفية القضاء عليه نهائياً.

مؤشر وجود النمل في البيت

يعتقد البعض أن وجود النمل في البيت يكون سببه الحسد ولكن لا يوجد أي دليل على هذه الأقاويل حيث يبحث النمل عن طعامه في أي مكان ومن أسباب تواجده في المنزل ترك الأطباق متراكمة في الحوض بدون غسيل وأيضًا وجود الطعام في كل مكان على الأرض والمطبخ ووجود السكريات والحلويات بدون غطاء.

ربات المنزل تجد النمل في أماكن محددة مثل المطبخ وبصورة خاصة الخزائن حيث يبحث النمل عن الأماكن التي يتواجد بها السلع التموينية مثل السكر ويتواجد أيضًا في الشقوق والفتحات الصغيرة التي تتواجد في المنزل حيث يعمل فيها على تخزين الطعام.

أسباب كثرة النمل في البيت

تتعدد أسباب ظهور النمل في البيت ومن خلال موقع المواطن نوضح أهم هذه الأسباب:

تواجد مجموعة هائلة من التشققات والفتحات داخل المنزل في الجدران حيث تعتبر سبب أساسي في دخول النمل المنزل وتزايده حيث يجب العمل على سد الفتحات والفجوات التي تتواجد في الجدران المنزلية.

المنازل القديمة التي تم بنائها سابقًا منذ فترة زمنية كبيرة قد تكون عرضة للنمل عن غيرها حيث تعتبر متناسبة بصورة كبيرة لعمل خلايا للنمل في المنزل.

يعتبر من أبرز أسباب ظهور النمل ترك الطعام بدون غطاء طوال الليل في المطبخ وترك الطعام والقمامة باقيًا في المنزل يعتبر سبب رئيسي في انتشار النمل داخل المنزل ومن الصعب التحكم فيها بعد ذلك ويجب تغطية الطعام ووضعه داخل الثلاجة والقضاء على القمامة بصورة يومية.

عدم تنظيف الأرضيات والسجاد بصورة دورية حيث يتسبب ذلك في انتشار النمل في كافة نواحي المنزل ويعتبر ذلك من أهم أسباب ظهور النمل.

كيفية التخلص من النمل في البيت

بعد التعرف على أسباب كثرة النمل في البيت يوجد الكثير من الوسائل التي تساعد على التخلص من النمل بصورة طبيعية وبدون تكلفة وتتمثل هذه الطرق في:

استعمال الخل : يعمل الخل على التخلص من النمل بصورة كاملة حيث يجب أن تقومي بتنظيف الخزائن والأرضيات المنزلية ببعض الخل والماء حيث يساعد الخل على التطهير والقضاء على النمل بجميع أنواعه وأحجامه بالإضافة إلى أن الخل يزيل الروائح الغريبة والكريهة وتتمكن من تنظيف الرخام والجرانيت وغيرها.

: يعمل الخل على التخلص من النمل بصورة كاملة حيث يجب أن تقومي بتنظيف الخزائن والأرضيات المنزلية ببعض الخل والماء حيث يساعد الخل على التطهير والقضاء على النمل بجميع أنواعه وأحجامه بالإضافة إلى أن الخل يزيل الروائح الغريبة والكريهة وتتمكن من تنظيف الرخام والجرانيت وغيرها. التنظيف بالليمون أو البرتقال : من أهم طرق القضاء على النمل بطريقة طبيعية حيث الحمضيات تساعد على التخلص من النمل بصورة جذرية حيث تقوم بوضع الليمون والبرتقال بطريقة مباشرة في أماكن تواجد النمل والعمل على تحديد أماكن خلايا النمل وعصر الليمون أو البرتقال فيها.

: من أهم طرق القضاء على النمل بطريقة طبيعية حيث الحمضيات تساعد على التخلص من النمل بصورة جذرية حيث تقوم بوضع الليمون والبرتقال بطريقة مباشرة في أماكن تواجد النمل والعمل على تحديد أماكن خلايا النمل وعصر الليمون أو البرتقال فيها. استعمال الأعشاب والتوابل : للسيطرة على انتشار النمل وتواجده تتمكن من استعمال التوابل مثل القرفة والنعناع للتقليل من وجود النمل في البيت وتتمكن من استعمال زيوت عطرية مختلفة مثل: زيت القرفة زيت الكافور.

: للسيطرة على انتشار النمل وتواجده تتمكن من استعمال التوابل مثل القرفة والنعناع للتقليل من وجود النمل في البيت وتتمكن من استعمال زيوت عطرية مختلفة مثل: زيت القرفة زيت الكافور. قشور الخيار أو الليمون والبرتقال : يتم وضعها في أماكن النمل حيث تساعد على القضاء على النمل وبالتالي يبتعد النمل عن ذلك المكان بصورة مباشرة.

: يتم وضعها في أماكن النمل حيث تساعد على القضاء على النمل وبالتالي يبتعد النمل عن ذلك المكان بصورة مباشرة. خل التفاح مع الماء : يعتبر محلول شديد للقضاء على النمل حيث تعتبر مقاومة النمل تتم عن طريق المسح بواسطة خل التفاح مع الماء حيث يعتبر هذا الخليط من أبرز الطرق الطبيعية للقضاء على النمل.

: يعتبر محلول شديد للقضاء على النمل حيث تعتبر مقاومة النمل تتم عن طريق المسح بواسطة خل التفاح مع الماء حيث يعتبر هذا الخليط من أبرز الطرق الطبيعية للقضاء على النمل. مسحوق الفلفل الحار: تقوم بوضع بعض من الفلفل الحار حيث يساعد على القضاء على النمل في أسرع وقت حيث يتم رش الفلفل على النمل بصورة مباشرة.

وصفة طبيعية للتخلص من النمل

تتمكن من عمل وصفة من السكر البودر مع بيكربونات الصوديوم حيث يتم مزج كمية متناسبة من المكونات والقيام برشها على الجدران والأرضيات والفتحات التي تتواجد بها النمل حيث تعتبر هذه الوصفة تعمل على التخلص من النمل حيث يقوم النمل بتناول الخليط بصورة كبيرة ويتم نقل باقي الوصفة داخل الخلايا التي تم صنعها من خلال النمل ويتم عمل غاز داخل النمل ولا يتمكن النمل من التخلص من هذه الغازات والنتيجة تكون موت النمل بصورة مباشرة.

القضاء على النمل الصغير بصورة نهائياً

يوجد طرق طبيعية كثيرة لمواجهة النمل الصغير ومن أهم هذه الطرق:

المسح عن طريق الكلور أو المبيض حيث يساعد على التخلص من النمل الصغير في لحظات بسيطة وتتمكن من مسح الأسطح بالكلور للتطهير وتقليل وجود النمل.

استعمال الدقيق يعمل على التخلص من النمل الصغير حيث يساعد الدقيق على عرقلة النمل من الحركة ويتم ذلك من خلال رش الدقيق أو الطحين الأبيض على الأسطح.

تتمكن من استعمال أشرطة لاصقة لها وجهين وتقوم بشرائها من الصيدليات حيث تقوم بلصقها على الرخام والجدران وغيرها حيث هذه الطريقة تساعد على التخلص من النمل الصغير.

زرع الأعشاب: حيث تلعب دور هام وفعال في القضاء على النمل الصغير ومن أهم هذه الأعشاب: القرنفل الثوم.

كيفية القضاء على النمل الأسود

عند تواجد النمل الأسود يجب استعمال حمض البوريك حيث يساعد على التخلص من النمل بشكل سريع حيث يتم رش حمض البوريك في أماكن تواجد النمل مع الحرص على ابتعاده عن الصغار حتى لا تقوم بلمسه أو تناوله وتقوم بحمايتهم من الضرر.

تراب المشطورات: وهو عبارة عن مسحوق ترابي يعمل على تقليل انتشار النمل الأسود في البيوت حيث يعتبر مبيد حشري ممتاز ويجب عدم وضعه أمام الأطفال أو الحيوانات أو الطيور.

وضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي حيث تعتبر من أكثر الروائح التي لا يحبذها النمل الأسود ولا يستطيع البقاء في المكان والرائحة التي لا زالت متواجدة به.

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