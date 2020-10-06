أسعار الذهب اليوم ترتفع 1%

المواطن - متابعة

قفزت أسعار الذهب 1% يوم أمس الاثنين؛ بفضل التفاؤل حيال تحفيز أمريكي جديد ومستفيدًا من تراجع الدولار، رغم مكاسب في أسواق الأسهم بعد تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يغادر المستشفى قريبًا.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.7 بالمائة إلى 1912.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر عند 1918.36 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 1920.10 دولار.

تدعمت السوق بأجواء التفاؤل حيال التحفيز المالي بعد تصريحات إيجابية مطلع الأسبوع من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التي قالت: إن تقدمًا يتحقق على صعيد مشروع القانون.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير إستراتيجيي السوق لدى آر جيه أو فيوتشرز: ”ربما هناك صفقة أنحف بعض الشيء في الأفق تحظى بموافقة بيلوسي والحزب الجمهوري، وأرى أن التحفيز سيعود بالنفع على أسعار المعادن“.

وتابع أن درجة من الإقبال على المخاطرة كانت سلبية للذهب، مضيفًا: ”قد نشهد أسبوعًا آخر من الحركة داخل نطاق ضيق“.

وتراجع الدولار 0.4 بالمائة أمام منافسيه، مما يجعل الذهب أرخص لحملة العملات الأخرى.

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